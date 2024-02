POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.02.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Peine (ots) - Einbruch in Schulgebäude In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.02., 17:30 Uhr und Freitag, 23.02., 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in Hohenhameln, Am Schulzentrum. Durch bislang unbekannte Täter wurden diverse Fensterscheiben eingeworfen, im Gebäude wurden mehrere Zimmer verwüstet und Gegenstände beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 12500 Euro. Einbruch in ...

mehr