POL-EU: Auffahrunfall in Schleiden

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (7. November) wurde gegen 18.21 Uhr ein brennender Pkw auf der Kuchenheimer Straße in Euskirchen gemeldet. Ein 40-jähriger Mann aus Bad Münstereifel befuhr die Kuchenheimer Straße in Fahrtrichtung Euskirchen und stellte während der Fahrt Brandgeruch im Pkw fest. Der Mann hielt mit dem Fahrzeug an und stellte einen Brand im Motorraum. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. ...

