POL-EU: Brand im Motorraum von Pkw

Zülpich-Mülheim (ots) - Am Dienstagmorgen (7. November) wurde gegen 4.34 Uhr der Brand eines Wintergartens eines Einfamilienhauses in der Josef-Beden-Straße in Zülpich gemeldet. Die Hausbewohner (62, 64) wurden vom Alarmsignal des im Wohnhaus befindlichen Rauchmelders geweckt und konnten sich eigenständig aus dem Wohnhaus befreien. Beide Personen wurden verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

