POL-EU: Wintergarten brannte - Rauchmelder weckte Bewohner

Alkoholisiert am Steuer (ots) - Am gestrigen Montag (6. November) kontrollierten Polizeibeamte gegen 15.05 Uhr einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Nörvenich auf der Kölner Straße in Euskirchen. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Aus diesem Grund wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,98 Promille. Weiter wurde im Handschuhfach des Fahrzeugs eine Schreckschusspistole aufgefunden. Auf der Polizeiwache in Euskirchen ...

