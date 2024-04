Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Kreßberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagabend kurz vor 21:00 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Audi auf der L2218 in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle Dinkelsbühl unterwegs. Kurz nach Neuhaus kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo eines 20-Jährigen. Durch diesen Zusammenstoß wurde Teile der Seitenspiegel der beiden Fahrzeuge abgerissen, welche in der Folge einen weiteren, unbeteiligten, Toyota einer 19-Jhrigen trafen. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise, wie es zum Unfall kam und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 10:00 beschädigte ein Unbekannter eine Brunnenfigur in der Grabenstraße. Diese wurde offenbar umgeworfen und zerbrach dabei in mehrere Teile.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 07951 480-0.

Kirchberg an der Jagst: Unfall an Kreuzung

Gegen 9:30 Uhr am Samstag befuhr eine 26-Jährige mit einem Renault Laguna die K2511 von Wallhausen kommend in Fahrtrichtung Hornberg. Zur selben Zeit befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Mazda den Gemeindeverbindungsweg von Mistlau kommend in Fahrtrichtung Gaggstatt. An der Kreuzung zur K2511 übersah sie den Renault der 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die Renault-Fahrerin leicht verletzt wurde und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen 12:00 Uhr am Sonntag und 12:00 Uhr am Montag wurde in einem Hotel in der Straße Am Markt ein Fenster im ersten Obergeschoss mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstört.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Samstag gegen 20:45 Uhr wollte ein 47-Jähriger mit seinem VW aus dem Parkhaus eines Supermarktes auf den Steinbeisweg ausfahren. Dabei übersah er eine 52-Jährige in einem Daimler. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Daimler-Fahrerin musste infolge des Unfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Gaildorf: Unfall zwischen Motorrädern

Am Samstag kurz vor 14:30 Uhr kam es zwischen zwei Motorradfahrern, einem 63-jährigen BMW-Fahrer und einem 23-Jährigen Ducati-Fahrer, auf der B19 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der BMW-Fahrer war in Richtung Bröckingen unterwegs und dabei zu überholen, als ihm der Ducati-Fahrer offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Es entstand zudem Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell