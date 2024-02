Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebstahl

Selfkant-Tüddern (ots)

Am 13. Februar (Dienstag) kam es In der Fummer in Tüddern zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Eine unbekannte männliche Person begab sich nach Zeugenaussagen in den Supermarkt und befüllte den Einkaufswagen mit Ware. Seine Komplizin, eine unbekannte Frau, öffnete ihm die Eingangstür, sodass er den Supermarkt mittels gefülltem Einkaufswagen verlassen konnte. Aufgrund der Tatsache, dass die Täter von Zeugen beobachtet wurden, ließen sie den Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der männliche Täter war zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte kurze blonde Haare, wog etwa 100 bis 110 Kilogramm und hatte auffällige Akne Narben im Wangenbereich. Er trug eine helle Jacke mit dunklem Aufdruck. Seine Begleiterin war zirka 155 bis 160 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und eine schlanke Statur. Sie war bekleidet mit einer hellen Mütze, weißen Stiefeln, einem schwarzen Mantel und einer dunkelblauen Hose. Nach Zeugenangaben könnte sie einen niederländischen Akzent gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell