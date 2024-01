Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus in Brand geraten

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag ist ein fahrender Bus in der Alsenzstraße in Brand geraten. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen, Fahrgäste befanden sich nicht an Bord. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden vier Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Der ausgebrannte Bus wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, zur Klärung wird ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B 48 in Imsweiler ist bis auf Weiteres vollgesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität prüft, ob an der Straße größere Schäden entstanden sind. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. |pirok

