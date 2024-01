POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Desloch (ots) - Am Samstag den 27.01.24 wird gegen 17:00 Uhr ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Desloch gemeldet. Durch spätere Ermittlungen konnte erhoben werden, dass bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten und sich bereits am Nachmittag des 25.01.24 vermutlich ...

