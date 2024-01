Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnhaus gerät aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand

Bild-Infos

Download

Wiesweiler (ots)

Am Samstag den 27.01.2024 wird gegen 14:00 Uhr vorerst ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Bergstraße in Wiesweiler gemeldet. Im Nachgang breitete sich der Brand über das Obergeschoss und den Dachstuhl aus und schlug auf das unmittelbar angebaute Nachbaranwesen über. Die umliegenden Feuerwehren waren vor Ort mit starken Kräften mit Löscharbeiten aktiv. Auf Grund Wasserentnahme aus offenem Gewässer (Glan) war die B 420 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 20:55 Uhr voll gesperrt. Zu Personenschaden kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Das Anwesen ist nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell