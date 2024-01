Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Lauterecken (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch den 24.01.2024 auf Donnerstag den 25.01.2024 durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür Zutritt zur Kindertagesstätte in Lauterecken. Es wurde im Inneren zielgerichtet ein Büro angegangen und komplett durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die bislang unbekannten Täter kein Diebesgut. Es kam jedoch zu Beschädigungen an Türen und Fenstern. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

