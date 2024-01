Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtigenfestnahme nach Transporter-Diebstahl und anschließender Unfallflucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 44-jähriger Tatverdächtiger nach dem Diebstahl eines Kleintransporters und anschließender Unfallflucht festgenommen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte es sich um einen VW Crafter, der gegen 13:45 Uhr in der Rockenhausener Innenstadt entwendet wurde. Kurze Zeit nach der Diebstahlsmeldung wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der L 386 im Bereich des Rußmühlerhofes gemeldet. Dort war ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf der Seite zum Liegen gekommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um den entwenden Kleintransporter. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig in ein nahegelegenes Waldstück. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 44-jährige Tatverdächtige dann in dem Waldstück im Dickicht liegend lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Da er sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Hinweisen auf einen Drogenkonsum, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Der Kleintransporter wurde bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Bei den Suchmaßnahmen waren neben mehreren Streifen auch ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. |pirok

