POL-PDKL: Unbelehrbar und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Offenbach-Hundheim (ots) - PKW-Fahrerin übersieht Seniorin beim Ausparken. Am Montagvormittag wollte eine 58-Jährige in der Klosterstraße rückwärts aus einem Grundstück in die Straße einfahren. Hierbei erfasste sie mit ihrem PKW eine 87-Jährige, welche mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Die Fußgängerin wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung ...

