POL-PDKL: Diebesgut nach Durchsuchung sichergestellt

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Wegen einem verlorenen Ladungs- bzw. Ausrüstungsteil kam es am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 420. Der Geschädigte befuhr gegen 4 Uhr mit seinem PKW die Richard-Müller-Straße in Richtung Alsenz und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn liegenden massiven Metallteil, wahrscheinlich einer LKW-Hubstütze. An dem Fahrzeug wurden der Unterboden sowie die ...

