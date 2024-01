Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Carports

Bild-Infos

Download

Kindsbach (ots)

In einem Carport im Stockwoog ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den Unterstand komplett. Das angrenzende Gebäude blieb aber zum Glück verschont, lediglich die Fassade und Decke der Garage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit wird von einem Schaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell