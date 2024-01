Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Transporter kommt von der Straße ab

Meisenheim (ots)

Beifahrer vorsorglich in Krankenhaus eingeliefert. Am Freitagvormittag verlor der 38 Jahre Fahrer eines Sprinters auf der B 420 zwischen Meisenheim und Callbach die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite im Acker liegen. Der 21 Jahre alte Beifahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Hier konnten jedoch keine Verletzungen festgestellt werden. Der Transporter wurde so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst die Bergung übernehmen musste. |pilek

