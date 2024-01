Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer landen in Polizeigewahrsam

Wolfstein (ots)

Streifenwagen erheblich beschädigt. In der Nacht auf Mittwoch teilte ein junger Mann der Polizei mit, dass er Streitigkeiten mit zwei Bekannten hatte. Vor Ort traf die Streife lediglich die alkoholisierten und polizeibekannten Verursacher an. Diesen wurde von den Beamten ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt, worauf sie sich in die Wohnung eines Beteiligten begaben. Hier gaben sie jedoch keine Ruhe, sondern warfen Flaschen und Einmachgläser auf den Streifenwagen und beschädigten diesen. Auch als die Beamten ausgestiegen waren, wurden sie mit weiteren Flaschen beworfen. Nach dem Eintreffen von weiteren Streifen sollten die 18 und 17 Jahre alten Männer festgenommen werden. Sie wehrten sich massiv gegen die Festnahme. Einer der Männer versuchte einem Beamten die Dienstwaffe zu entwenden. Ein Beamter erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Erst nach dem Einsatz des "Taser" konnten die jungen Männer überwältigt werden. Beiden wurde zur Klärung der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Während des Einsatzes wurden zwei Beamte leicht verletzt. Einer der Täter wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Am Streifenwagen entstand ein Sachsachaden von mehreren tausend Euro. |pilek

