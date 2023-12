POL-SI: 86-Jähriger bei Unfall schwerverletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Zwischen Sonntag und Montag (17.12.-18.12.2023) haben Unbekannte in Siegen insgesamt drei hochwertige E-Bikes geklaut. In der Hammerstraße brachen die Täter gewaltsam über eine Seitentür in eine Garage ein. Dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke Cube, Modell Touring Hybrid One 500 grey/black. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Zu einem weiteren Diebstahl kam es ...

