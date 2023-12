Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231205.2 Wesseln: Taschendieb stiehlt Geldbörse

Wesseln (ots)

Am Montagvormittag hat ein Dieb einem Mann in einem Supermarkt in Wesseln das Portemonnaie entwendet. Der Täter erbeutete knapp hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr hielt sich der Geschädigte in Begleitung seiner Frau bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße auf. Bei Betreten des Ladens hatte er sein Portemonnaie in seiner Jackentasche. An der Kasse musste der 67-Jährige dann feststellen, dass seine Geldbörse mit Bargeld und diversen persönlichen Karten weg war. Eine verdächtige Person war dem Heider in dem Geschäft nicht aufgefallen.-

Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell