POL-PDKL: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntagabend wurden bei einem 19-jährigen Fahrer eines Elektro-Scooters im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabinoide und ein Cannabiskonsum am Morgen wurde eingeräumt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter wurde sichergestellt. Da ...

