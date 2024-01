Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus an Pkw`s

Kusel (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es im Stadtbereich Kusel zu insgesamt 18 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Durch bislang unbekannten Täter wurden insbesondere im Bereich Vogelsang, Fritz-Wunderlich-Straße und Trierer Straße an 18 Fahrzeugen ein bis zwei Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen an Fahrzeugen gesehen oder hat Erkenntnisse zum Tatgeschehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel 06381 9190.|pikusel

