Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Blaulichtdiebstahl am Herbstfest 2022 aufgeklärt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Der Diebstahl eines Blaulichts am Herbstfest 2022 konnte nach rund 16 Monaten aufgeklärt werden. An einem in der Brühlgasse abgestellten Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes war in der Nacht von Samstag auf Sonntag das magnetisch befestigte Blaulicht entwendet worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/q8H3N). Aufgrund von nachträglichen Zeugenhinweisen ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen eine 21-Jährige aus Winnweiler. Das gestohlene Blaulicht konnte gestern bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft richterlich angeordneten Durchsuchung aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Da im Rahmen der Durchsuchung auch eine geringe Cannabismenge aufgefunden und beschlagnahmt wurde, erwartet die junge Frau neben einem Strafverfahren wegen Diebstahls nun auch eine Strafanzeige wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln. |pirok

