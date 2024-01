POL-PDKL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Neuwoogstraße

Breunigweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Im Tiergarten" einen am Straßenrand geparkten grauen BMW, 3er Modell mit KIB-Kennzeichen, vorne links am Kotflügel beschädigt und die Stoßstange abgerissen. Wahrscheinlich bog der Unfallverursacher von der Bergstraße kommend nach links in die Straße "Im Tiergarten" ab und ...

