Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Breunigweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Im Tiergarten" einen am Straßenrand geparkten grauen BMW, 3er Modell mit KIB-Kennzeichen, vorne links am Kotflügel beschädigt und die Stoßstange abgerissen. Wahrscheinlich bog der Unfallverursacher von der Bergstraße kommend nach links in die Straße "Im Tiergarten" ab und entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell