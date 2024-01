POL-PDKL: Eingeschlafen und einen Verkehrsunfall verursacht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitagvormittag stieß eine 27-jährige Autofahrerin, auf einem Parkplatz in der Jakobstraße in Winnweiler, beim Ausparken gegen einen hinter ihr wartenden Pkw. An diesem entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen die ...

