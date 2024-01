Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Winnweiler (Donnersbergkreis) - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Winnweiler (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde in der Kaiserstraße in Winnweiler ein Auto einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurden bei dem 56-jährigen Fahrer aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Darüber hinaus gab der Fahrer freiheraus zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, wird zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz folgen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell