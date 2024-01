Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch das Entzünden eines Böllers

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In der Feldstraße ist eine Überwachungskamera durch das gezielte Entzünden eines Böllers völlig zerstört worden. Die Tat ereignete sich bereits am 27.12.2023, gegen 23 Uhr. Bei dem oder den Täter(n) könnte es sich um Jugendliche gehandelt haben, wobei einer am Tatabend eine dunkle Adidas-Trainingshose und weiße Nike-Sportschuhe mit dunklem Logo trug.

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bitten die Bürger etwaige Erkenntnisse, welche zur Aufklärung der Tat führen könnten, unter der Telefonnummer 06371 805-0 zu melden!|pilan

