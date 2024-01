Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Vorfahrtsmissachtung ins Krankenhaus

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Für einen Fahranfänger und seinen 18-Jährigen Beifahrer beginnt das neue Jahr mit einem Krankenhausbesuch. Der 19-Jährige missachtete gegen halb zwei mit seinem Pkw die Vorfahrt an der Kreuzung Waldmohrer Straße/Lautenbacher Straße. Ein bevorrechtigtes Fahrzeug, welches in Richtung Lautenbach fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Pkw des Fahranfängers. Dieser kam ins Schleudern und prallte zunächst gegen einen geparkten Kleinwagen und eine Hauswand, bevor der Pkw zum Stehen kam. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben den drei beschädigten Fahrzeugen entstand auch ein Schaden an der Gebäudefassade. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden im unter fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Polizei Kusel und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Waldmohr und Breitenbach.|pikus

