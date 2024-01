Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad gestohlen

Quirnbach (Kreis Kusel) (ots)

Das sich zum Ende neigende Jahr 2023 haben Langfinger noch einmal dafür genutzt, in der Rehweiler Straße ein Motorrad zu stehlen.

Der 56-jährige Geschädigte zeigte an, dass das Motorrad zwischen Freitag- und Silvesterabend aus einem Carport neben dem Haus entwendet wurde. Bei dem Diebesgut handelte es sich um eine schwarze Suzuki DR-Z400S.

Für die Polizei ist interessant, ob ein solches Fahrzeug im oder nach dem Tatzeitraum in verdächtigem Zusammenhang aufgefallen ist. Auch sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel. 06381/9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

