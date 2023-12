POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße in Börrstadt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 30.12., gegen 14.35 Uhr, auf der Kaiserstraße (L401) in Börrstadt. Ein 57-jähriger Mann fuhr dabei nach derzeitigem Erkenntnisstand mit seinem silbernen VW Passat vom Straßenrand in den Fließverkehr ein, ohne auf herannahende Fahrzeuge zu achten. Dabei kollidierte er mit einem roten Pick-Up Truck. Der Unfallverursacher, der zur Unfallzeit nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, erlitt schwere Verletzungen. Sein 42-jähriger Beifahrer und die 40-jährige Fahrerin des Trucks wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Die L 401 musste für eine gute Stunde gesperrt werden.

