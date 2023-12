POL-PDKL: Einbruch in Autohaus

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum von Heiligabend bis über die Weihnachtstage wurde in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße eingebrochen. Am Mittwochmorgen wurden an einem rückwärtig gelegenen Fenster frische Einbruchspuren festgestellt. Über dieses drangen die bislang unbekannten Täter in das Geschäft ein und entwendeten dort unter anderem Kosmetikartikel und elektronische Geräte. Nach den ersten Feststellungen wird der entstandene Schaden auf ...

mehr