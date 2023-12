Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Elf Wohnungseinbrüche am Wochenende in Krefeld

Krefeld (ots)

Am Wochenende, in der Zeit vom 1. bis zum 3. Dezember 2023, gab es in Krefeld insgesamt elf Wohnungseinbrüche in verschiedenen Stadtteilen. In Gellep-Stratum verschaffen sich Unbekannte Zutritt zur ersten Etage eines Reihenhauses über den Garten. Die Täter kletterten über Gartenmöbel auf eine Mauer und von dort auf das Gestell der Markise. Von dort aus hebelten die Täter das Fenster im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. In Verberg hebelten die Täter das Wohnzimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. In Kempener Feld/Baackeshof hebelten Einbrecher eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Inzwischen scheitert die Hälfte aller Einbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Schieben auch Sie ungebetenen Gästen einen Riegel vor: Wie Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen, erklären Ihnen die Experten der Polizei Krefeld am Montag, 18. Dezember 2023 von 14 bis 17 Uhr und am Dienstag, 23. Januar 2024 von 11 bis 14 Uhr in der Verbraucherzentrale NRW, Petersstraße 55, 47798 Krefeld. Außerdem bieten unsere Experten der Kriminalprävention ganzjährig eine individuelle und kostenfreie Beratung für Bürgerinnen und Bürger an. Für Terminabsprachen sind die Experten unter der Telefonnummer 02151 634-4921 oder unter der 02151 634-4922 zu erreichen. (269)

