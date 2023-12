POL-KR: Nach vorgetäuschtem Motordefekt: Diebstahl aus Auto

Krefeld (ots) - Der Polizeisportverein bietet einen neuen Kinder-Judokurs für Anfänger an. Das erste Training ist am 11. Januar 2024, der Kurs richtet sich an Kinder ab sieben Jahren. Der Verein führt sie in den Sport ein und bereitet sie auf die Gürtelprüfungen vor. Das Training findet donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr im Judozentrum auf der Gladbacher Straße 601 ...

