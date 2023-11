POL-KR: Auto brennt nach Unfallflucht aus

Krefeld (ots) - Am Montagnachmittag (20. November 2023) riss ein Fahrradfahrer gegen 14:30 Uhr einem 51-jährigen Autofahrer an einer roten Ampel die Brille vom Kopf. Zuvor hatte er den Radfahrer auf dem Breiten Dyk überholt. Nach einem kurzen Wortgefecht an der Ampel griff der Radfahrer durch die geöffnete Autoscheibe und riss dem Fahrer die Brille aus dem Gesicht. Er flüchtete in Richtung Wilhelmshofallee. Der ...

mehr