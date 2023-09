Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Junge auf Tretroller bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 4-jähriger Junge aus Haltern am See wollte den Friedrich-Ebert-Wall am Donnerstagnachmittag (ca. 15 Uhr) mit seinem Tretroller an einer Ampel überqueren. Dabei wurde er vom Auto einer 75-Jährigen aus Haltern am See erfasst. Die Frau wollte von der Lippstraße aus nach rechts auf den Friedrich-Ebert-Wall abbiegen.

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt - ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß entstand außerdem leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell