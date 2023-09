Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter nach Körperverletzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem körperlichen Übergriff auf einen 51-jährigen Recklinghäuser am Donnerstag, sucht die Polizei nun den bislang unbekannten Täter. Er soll ca. 1,65m-1,70m groß und etwa 40-50 Jahre alt sein, hatte grau/schwarzes kurzes Haar und trug ein graues T-Shirt, eine kurze Hose und einen Rucksack. Der Mann hatte unvermittelt auf den Recklinghäuser eingeschlagen und getreten, als sie zusammen mit anderen Zeugen an Bushaltestelle am Viehtor (Rathausplatz) standen. Nach den Schlägen war der Mann in den SB 20 in Richtung Süd gestiegen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

