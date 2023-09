Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen dem 04. und dem 06.09.2023 wurde ein am Rohrbrauck geparkter VW Polo beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 9.000 Euro und flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die gesamte linke Fahrzeugseite ist betroffen (Kratzer, Lackabrieb).

Castrop-Rauxel

Schätzungsweise 6.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem Ford Mustang. Der Wagen stand am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Golfclubs an der Dortmunder Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 10 Uhr, einen Kia Sorento, der an der Nieberdingstraße stand. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

