POL-RE: Marl: Unfall mit sechs Verletzten im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch um 20.50 Uhr wurden insgesamt sechs Personen verletzt.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Herten war auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Südosten unterwegs und bog dann auf die Herzlia- Allee ab. Zeitgleich fuhr ihr ein 37-jähriger Marler auf der Recklinghäuser Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In den Autos befanden sich noch insgesamt vier Mitfahrende aus Marl, im Alter von 7 bis 32 Jahren. Alle Beteiligten wurden leichtverletzt und mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäusern gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

