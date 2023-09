POL-RE: Oer-Erkenschwick: Jugendliche ist wieder da - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Mittwoch um 20.50 Uhr wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Herten war auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Südosten unterwegs und bog dann auf die Herzlia- Allee ab. Zeitgleich fuhr ihr ein 37-jähriger Marler auf der Recklinghäuser Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In den Autos befanden sich noch ...

mehr