Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221128 - 1373 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Westend

Nordend: 25-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 25-jähriger Mann lieferte sich am Samstagabend (25. November 2022) mit Zivilbeamten der Frankfurter Polizei eine Verfolgungsfahrt durch die Stadt. Grund für die Flucht des Mannes, den die Beamten in der Düsseldorfer Straße kontrollieren wollten, dürfte unter anderem sein nichtvorhandener Führerschein gewesen sein.

Gegen 19:40 Uhr fiel Zivilfahndern in Höhe der Düsseldorfer Straße 10 ein BMW auf, den sie kontrollieren wollten. Unvermittelt drückte der Fahrer auf das Gaspedal und flüchtete in Richtung Messe. Die Fahnder schalteten ihre Sondersignale an und nahmen sofort die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer machte jedoch keine Anstalten anzuhalten. Stattdessen beschleunigte er stark, fuhr in die Friedrich-Ebert-Anlage und dann weiter in den Gegenverkehr der Senckenberganlage. Glücklicherweise kam es hier zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Flucht führte die Fahrzeuge weiter über die Miquelallee in die Adickesallee, in welcher der BMW letztlich zum Stehen kam, als dem Fahrer beim Abbiegen in die Schlosserstraße mehrere Poller den Weg versperrten. Die Beamten sprachen den Fahrer, einen 25-jährigen Mann, aus seinem Fahrzeug und nahmen ihn fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheines war und bei der Fahrt mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei ihm fanden die Beamten zudem rund 4 Gramm Marihuana auf, das sie sicherstellten.

Für den Festgenommenen ging es nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt. Er konnte die Geldstrafe zur Abwendung der Vollstreckung eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls, ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nicht entrichten. Wegen der rabiaten Fahrt darf sich der Mann außerdem auf ein entsprechendes Strafverfahren einstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell