Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch auf ehemaligem Brauereigelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 14.12.2023 bis 09.01.2024 kam es auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei in der Straße "An den Hopfengärten" zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten auf dem früheren Betriebsgelände die Holztüren zu einer Werkstatt auf und entwendeten nach ersten Feststellungen fünf Kisten mit Werkzeugzubehör. Der entstandene Schaden dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Die Tat wurde durch Mitarbeiter der mit der Demontage beauftragten Firma bereits am 09.01.2024 festgestellt, jedoch erst später zur Anzeige gebracht.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell