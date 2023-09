POL-BOR: Ahaus - Alkohol im Straßenverkehr

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: zwischen 07.09.2023, 18.00 Uhr, und 08.09.2023, 07.45 Uhr; Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau. Zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 07.45 Uhr, hatten sich Einbrecher gewaltsam Zugang in einen Hundesalon an der Enscheder Straße verschafft. Im Inneren brachen sie eine Kasse auf und durchwühlten Schubladen. Die Kripo Gronau ...

mehr