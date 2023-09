POL-BOR: Ahaus - Kirmesbeschilderung entwendet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz; Tatzeit: 08.09.2023, zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr; Gewaltsam in ein Büro eingebrochen sind Unbekannte in Gronau. In der Nacht zum Freitag zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr hatte eine Zeugin einen dumpfen Knall gehört, konnte das Geräusch jedoch nicht zuordnen. Am Morgen war der Grund dann klar: Eine Scheibe lag zersplittert am Kurt-Schumacher-Platz. Die Polizei ...

