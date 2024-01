Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall wegen verlorener Ladung

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Wegen einem verlorenen Ladungs- bzw. Ausrüstungsteil kam es am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 420. Der Geschädigte befuhr gegen 4 Uhr mit seinem PKW die Richard-Müller-Straße in Richtung Alsenz und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn liegenden massiven Metallteil, wahrscheinlich einer LKW-Hubstütze. An dem Fahrzeug wurden der Unterboden sowie die Ölwanne beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen, die mit dem Verkehrsunfall in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell