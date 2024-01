Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand zwischen zwei Wohnhäusern

Heinzenhausen (ots)

Holzschuppen gerät in Brand. Am 20.01.2024, in der Nacht von Freitag auf Samstag, geriet in Heinzenhausen ein Holzschuppen in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Komplettbrand der Wohngebäude verhindert wurde. An den Gebäuden entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 50.000 - 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

