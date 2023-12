Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Kasse gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Langenbergstraße;

Tatzeit: 25.12.2023, 23.30 Uhr;

In einen Gastronomiebetrieb eingebrochen ist ein Unbekannter am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages in Bocholt. Um in das Gebäude an der Langenbergstraße zu kommen, hat sich der Täter an einem Hintereingang zu schaffen gemacht. Der Mann ließ die Ladenkasse mitgehen. Aufnahmen einer Videokamera haben Bilder des Tatverdächtigen festgehalten. Die Aufzeichnung zeigt einen Mann, der eine dunkle Steppjacke trägt, Handschuhe sowie eine medizinische Maske. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell