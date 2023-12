Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in städtisches Gebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Markt;

Tatzeit: 26.12.2023, 04.20 Uhr (Entdeckungszeit);

Versucht in ein städtisches Gebäude in Bocholt einzubrechen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (2. Weihnachtstag). Einer Polizeistreife fiel gegen 04.20 Uhr der optische Alarm an dem "Historischen Rathaus" auf. Bei der Überprüfung des Objektes stellten die Beamten Einbruchspuren an einer Tür fest. In das Gebäude am Markt gelangten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Kripo Bocholt sucht Zeugen: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell