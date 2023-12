POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Autos

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Alstätter Straße; Tatzeit: 25.12.2023, zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr; Bargeld sowie einen Tresor entwendet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter am Montag (1. Weihnachtstag) zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür Zugang in das Gebäude an der Alstätter Straße verschafft. Die Polizei sucht ...

