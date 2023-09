Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, den 14.09.2023, in der Zeit von 13:40h bis 14:00 Uhr wurde einer Kundin des NKD-Marktes in der Hauptstraße ihr Geldbeutel entwendet, welchen sie in ihrer Umhängetasche hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 90 Euro. Vermutlich wurde die Frau von unbekannten Tätern beobachtet, bzw. abgelenkt, welche dann den Geldbeutel in einem günstigen Moment aus der Umhängetasche entnahmen. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen in dem Geschäft oder der Fußgängerzone wahrgenommen hat, kann dies bei der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760, bzw. per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden. |pizw

