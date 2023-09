POL-PDPS: Durchsuchungen im Innenstadtbereich

Bobenthal (ots) - Am Mittwoch, zwischen 15:00 und 17:50 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Seitenfenster eines auf dem Wanderparkplatz an der L478 zwischen Bonthal und Niederschlettenbach ein. Eine blaue Handtasche mit braunen Ledergeldbeutel wurde gestohlen. In dem Geldbeutel befanden sich neben Ausweisen und EC-Karte auch 70 Euro in bar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens ...

