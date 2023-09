Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Bereits am Montag, 11.09.2023, zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr er-eignete sich in der Schlossstraße in Dahn auf dem Parkplatz der dortigen Kindertagesstätte ein Verkehrsunfall bei dem ein schwarzer PKW Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausfahren aus einer Parklücke streifte das unbekannte Fahrzeug die beiden Türen auf der Fahrerseite des Ford Fiesta, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro entstand. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email ( pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

